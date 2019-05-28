Новые ели посадят в Обнинске рядом с пеньками старых

28.05.2019 15:43 110

На обнинском проспекте Маркса до конца недели высадят десяток новых елей вместо спиленных, сообщила администрация наукограда во вторник, 28 мая.

Пни от старых деревьев будут срезаны до уровня грунта, верхняя часть пней будет измельчена, а затем эти места будут засыпаны землей.

Новые елки высотой в 1,4 метра привезут из питомника в Жуковском районе. Посадят деревья между остатками пеньков старых.

Фото: администрация наукограда.