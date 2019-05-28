Немолодой тарусянин поцарапал лицо полицейского ножом

28.05.2019 14:55 156

48-летнего жителя Тарусы ждёт суд за причинение вреда здоровью полицейскому при исполнении, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 28 мая. Утром 17 мая сотрудники полиции потребовали от мужчины предъявить документы. Он вместо этого достал нож, пригрозил им сотрудникам органов, а затем ударил в лицо участковому, нанеся ссадину. Агрессор задержан. Фото: pxhere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.