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Немолодой тарусянин поцарапал лицо полицейского ножом

28.05.2019 14:55 1 156
Немолодой тарусянин поцарапал лицо полицейского ножом

48-летнего жителя Тарусы ждёт суд за причинение вреда здоровью полицейскому при исполнении, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 28 мая.

Утром 17 мая сотрудники полиции потребовали от мужчины предъявить документы. Он вместо этого достал нож, пригрозил им сотрудникам органов, а затем ударил в лицо участковому, нанеся ссадину.

Агрессор задержан.

Фото: pxhere.com.

 


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