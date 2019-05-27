Часть калужских деревень останется без света

27.05.2019 21:44 227

Часть деревень Калуги 28 мая останется без света. Об этом информирует городская управа областного центра 27 мая. Плановые отключения пройдут по следующему графику: С 08:00 до 19:00: -Черносвитино (частично), -Турынино (частично), -Железняки (частично), -Горенское (частично), -Еловка (частично), -Григоровка (частично). С 09:00 до 17:00: -Большие Козлы (частично), -Истомино (частично), -Шильниково (частично), -Гулево (частично). С 08:30 до 18:00: -п.Новый; -д.Березовка ул.Новоселки, д. 2,3,4,5,8,11,14; ул.Аэропортовская, д. 3,7,9,10,11,12,13,1 По всем вопросам калужане могут обратиться в филиал "Калугаэнерго". Фото: pxhere.com



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