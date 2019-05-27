Вор-неудачник уснул в обворованной квартире

27.05.2019 19:36 122

В Наукограде за попытку кражи задержан мужчина. Об этом сообщает официальный информационный портал администрации города 27 мая. Злоумышленник через окно забрался в квартиру, взял сберегательные книжки, затем закрыл дверь изнутри и лег спать. Разбудили вора хозяева квартиры. Услышав шум открывающейся двери, мужчина попытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.

По признанию нарушителя, в момент кражи он был пьян и хотел попасть в квартиру своей знакомой, но перепутал окна. Сейчас его обвиняют в покушении на кражу. По этой статье предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com