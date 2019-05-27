«Каблучок» сбил пешехода в Мещевском районе

27.05.2019 18:24 138

В Мещевской районе автомобиль ИЖ-2715 сбил пешехода. Авария произошла в деревне Серпейск. Об этом пишет главное управление ГУ МЧС России по Калужской области 27 мая. В результате аварии пострадал пешеход. Степень тяжести не уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. Причины аварии не известны.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области