Калужские полицейские ответят на вопросы, посвященные защите детей

27.05.2019 16:06 155

Горячую линию, посвященную защите прав и интересов детей, проведут калужские полицейские. Об этом сообщают в регионально управлении МВД России 27 мая. Задать все интересующие вопросы жители региона смогут в среду, 29 мая по телефону (8 4842) 50-20-20.

Отвечать на вопросы калужан полицейские будут с 17 до 18.00. Акция приурочена к международному дню защиты детей.

Фото: staticflickr.com