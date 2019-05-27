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Калужские полицейские ответят на вопросы, посвященные защите детей

27.05.2019 16:06 0 155
Калужские полицейские ответят на вопросы, посвященные защите детей

Горячую линию, посвященную защите прав и интересов детей, проведут калужские полицейские. Об этом сообщают в регионально управлении МВД России 27 мая. Задать все интересующие вопросы жители региона смогут в среду, 29 мая по телефону (8 4842) 50-20-20.

Отвечать на вопросы калужан полицейские будут с 17 до 18.00. Акция приурочена к международному дню защиты детей.

Фото: staticflickr.com


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Тэги: полицейские горячая линия дети
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