Мотоциклист свалился на проезжую часть в Ферзиковском районе

27.05.2019 15:25 364

ДТП с участием мотоциклиста произошло в деревне Криуши Ферзиковского района. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России 26 мая. По информации спасателей, водитель за рулем мотоцикла «Стелс» опрокинулся на проезжую часть. С травмами он отправлен в больницу.

Об этом же ДТП пишет паблик «Калуга жесть» 27 мая. Очевидцы уверяют, что мотоциклист упал после столкновения с автомобилем. Но виновник аварии скрылся. Точные обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.