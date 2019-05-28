Ремонтом дорог в Калуге занимались нелегалы

В области задержаны трое нелегальных мигрантов. Все они выполняли дорожные работы в составе одной бригады. Об этом информирует областное управление МВД России 27 мая.
После проверки документов выяснилось, что жители соседних республик не имели права не только работать, но и находиться на территории страны. Теперь каждый из них заплатит штраф в размере 2000 рублей. Один из мигрантов принудительно отправлен на родину. Теперь въезд на территорию России ему запрещен на 5 лет.
За нарушение закона ответит и работодатель, взявший на работу нелегалов. За каждого мигранта он заплатит штраф - до 800 тысяч рублей.
Фото: Пресс-служба управления МВД России по Калужской области.
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