Бомжа, угонявшего машины, задержали в Малоярославце

27.05.2019 15:00 249

41-летнего мужчину без определенного места жительства задержали по обвинению в угонах автомобилей. Об этом сообщает управление МВД России по Калужской области 27 мая.

Первый инцидент произошел в Малоярославце. Здесь мужчина вскрыл припаркованный во дворе автомобиль, проехал на нем 500 метров и уснул в салоне. На утро угонщик покинул машину. А через несколько дней таким же образом преступник угнал другой автомобиль и направился на нем в сторону Москвы. Поездка вновь была недолгой. Водитель попал в ДТП и скрылся с места аварии.

Сейчас личность нарушителя установлена. В ближайшее время он отправится под суд.