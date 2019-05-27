Калужанин стал фиктивным директором фирмы за 10 тысяч рублей

27.05.2019 16:00 273

Житель областного центра отправится в суд за подлог документов. Об этом сообщает региональное управление МВД России 27 мая.

Стать фиктивным директором фирмы калужанину предложил знакомый из Бабынинского района. В награду он заплатил ему 10 тысяч рублей. С фиктивными документами мужчина отправился в налоговую и внес изменения в государственный реестр.

«Директором» калужанин был недолго. Вскоре подлог обнаружили сотрудники полиции. Сейчас дело направлено в суд. Нарушителю грозит штраф от 100 тысяч рублей или исправительные работы сроком до 2 лет.

Фото: phxere.com.