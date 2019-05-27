Еще одного мотоциклиста сбили в Калуге

27.05.2019 12:00 414

В Калуге «Уаз Хантер» сбил мотоциклиста. Авария произошла поздно вечером у поворота на деревню Юрьевка, сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 26 мая. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Что послужило причиной аварии, пока не ясно. Обстоятельства ДТП выясняются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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