В Калуге «Ниссан» сбил пешехода

«Ниссан» сбил пешехода в Калуге. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России 27 мая. ДТП произошло около 12 часов ночи в районе деревни Доможирово. На место аварии выехали сотрудники МЧС, представители ГИБДД и медики.
Пешеход доставлен в больницу, причины столкновения сейчас выясняются.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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