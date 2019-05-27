В Калуге «Ниссан» сбил пешехода

27.05.2019 11:00 328

«Ниссан» сбил пешехода в Калуге. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС России 27 мая. ДТП произошло около 12 часов ночи в районе деревни Доможирово. На место аварии выехали сотрудники МЧС, представители ГИБДД и медики. Пешеход доставлен в больницу, причины столкновения сейчас выясняются. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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