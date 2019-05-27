«Жигули» сбили мотоциклиста в Калуге

27.05.2019 08:30 880

В областном центре столкнулись мотоцикл и «Лада». Об этом сообщает паблик «Калуга жесть» 26 мая. Авария произошла в районе улицы Поселковой. По словам очевидцев, водитель автомобиля практически не пострадал, а вот мотоциклист получил серьезные травмы.

Молодой мужчина ехал без экипировки. С серьезными травмами он доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.