«Жигули» сбили мотоциклиста в Калуге

В областном центре столкнулись мотоцикл и «Лада». Об этом сообщает паблик «Калуга жесть» 26 мая. Авария произошла в районе улицы Поселковой. По словам очевидцев, водитель автомобиля практически не пострадал, а вот мотоциклист получил серьезные травмы.
Молодой мужчина ехал без экипировки. С серьезными травмами он доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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