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«Опель» сбил пешехода в Калуге

26.05.2019 11:00 0 340
«Опель» сбил пешехода в Калуге

В Калуге на ул. Московская "Опель" сбил пешехода. Об этом сообщает областное управление ГУ МЧС России 26 мая. ДТП произошло около 8 часов утра. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.

Пострадавший пешеход доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: авария дтп пешеход
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