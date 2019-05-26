«Опель» сбил пешехода в Калуге

В Калуге на ул. Московская "Опель" сбил пешехода. Об этом сообщает областное управление ГУ МЧС России 26 мая. ДТП произошло около 8 часов утра. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.
Пострадавший пешеход доставлен в больницу. Причины аварии выясняются.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.
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