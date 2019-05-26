Пропавший в Калуге мужчина найден живым

26.05.2019 12:00 249

В Калуге найден пропавший мужчина. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 26 мая. 82-летнего старика объявили в розыск накануне днем. Он вышел погулять в лес из своего дома в Дзержинском районе и пропал. Сообщалось, что у мужчины могут быть проблемы с памятью.

На поиски ушло меньше суток. 26 мая ранним утром пенсионера нашли, он жив и уже доставлен домой.

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза-Алерт"