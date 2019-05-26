Сразу четыре машины столкнулись в Калуге

26.05.2019 08:00 689

Массовое ДТП произошло в областном центре. Об этом 25 мая пишет паблик «Калугажесть». В микрорайоне Байконур столкнулись сразу четыре машины. К счастью, повреждения получили только автомобили. Пострадавших и жертв аварии нет.

Кто виноват в аварии пока не ясно. Обстоятельства произошедшего выясняются.