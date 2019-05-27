Дороги Калуги перекроют из-за ремонта

с 23.00 28 мая до 06.00 29 мая на перекрестке ул. Никитина — ул. Фр. Энгельса;

с 21.00 29 мая до 07.00 30 мая: на ул. Пухова в районе д. 34;

с 09.00 до 20.00 30 мая на ул. Никитина в районе д. 19.