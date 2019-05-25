25.05.2019 19:40 345

Страшная авария произошла на трассе Калуга-Тула. Об этом сообщает паблик «Калугажесть» 25 мая. По информации очевидцев, "УАЗ-Патриот" ехал на бешеной скорости по встречной полосе и лоб в лоб въехал в фуру. Внедорожник разорвало пополам, после машина загорелась. Водитель УАЗа погиб на месте.

Водитель фуры доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: newstula.ru