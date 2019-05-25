При пожаре в Малоярославце пострадал еще один человек

25.05.2019 18:20 186

Еще об одном пострадавшем при пожаре в Малоярославце сообщает следственное управление СК России по Калужской области 25 мая. Возгорание произошло накануне в многоквартирном доме на улице Кутузова. При тушении спасатели обнаружили тело 68-летней женщины. Пострадал и сын погибшей, мужчина выжил, но получил ожоги.

Ранее сообщалось, что в квартире проживали еще и дети 4 и 6 лет. Во время пожара гуляли на улице и не пострадали. Эту информацию следователи пока не подтверждают. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Калужской области