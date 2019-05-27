Женщина заплатила почти 70 тысяч за газ, чтобы выехать из страны

27.05.2019 08:00 282

Жительница Ферзиковского района задолжала за газ 68 тысяч рублей, ее счета арестовали и запретили ей выезжать за границу, сообщила пресс-служба областного управления службы судебных приставов.

Часть долга списали со счетов неплательщицы, остальную она пришла и оплатила самостоятельно, чтобы вновь выезжать за рубеж. При этом отдать должнице пришлось не только деньги за газ. Но и исполнительный сбор — 4 800 рублей.

- Осталось не ясным, почему же женщина так долго игнорировала газовые квитанции, ведь деньги у неё были, - удивляется пресс-служба.

Фото: УФССП по Калужской области.