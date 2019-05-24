В черте Калуги опять не рекомендовано купаться в водоемах

24.05.2019 19:23 145

Качество воды в водоемах, где купаются жители области, не ухудшилось, по сравнению с прошлым годом, заявила главный государственный санитарный врач региона Светлана Рожкова в пятницу, 24 мая.

При этом вода все равно слишком грязная. А в местах отдыха нет ни мусорок, ни туалетов.

Поэтому купаться летом запрещено:

в Оке в черте Калуги,

в Яченском водохранилище,

на Рождественских прудах,

в пруду у деревни Вырка Верхняя,

в Угре у моста «Калуга-Воротынск»,

в Суходреве на территории Дзержинского района,

в Шане на терриории Дзержинского района,

в Угре у поселка Товарково,

в озере Резвань,

в Протве на территории Боровского и Жуковского районов,

в Истье на территории Боровского района.

Фото: pxhere.com