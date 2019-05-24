Четыре автомобиля столкнулись на трассе А-108

24.05.2019 16:12 173

В пятницу, 24 мая. Массовое ДТП произошло в Боровском районе на 403 км трассы А-108.

В 13:00 столкнулись четыре автомобиля: «Фольксваген», «Ивеко», «Тойота» и «Киа». Судя по фотографиям с места, легковушки «паровозиком» врезали в затормозивший грузовик.

В результате массового столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области