Производитель фанеры задерживал зарплату работникам

ООО «Фанерный комбинат» в Думиничском районе не своевременно и не полностью платил зарплату своим работникам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 23 мая.
Причем зп получали работники всего раз в месяц. Отпуск некоторым давали меньше положенного, отпускные выдавали после отдыха, а не до.
От руководителя потребовали устранить нарушения. Его грозят оштрафовать на 20 тысяч рублей.
Фото: pxhere.com
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