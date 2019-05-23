Производитель фанеры задерживал зарплату работникам

23.05.2019 21:04 126

ООО «Фанерный комбинат» в Думиничском районе не своевременно и не полностью платил зарплату своим работникам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 23 мая.

Причем зп получали работники всего раз в месяц. Отпуск некоторым давали меньше положенного, отпускные выдавали после отдыха, а не до.

От руководителя потребовали устранить нарушения. Его грозят оштрафовать на 20 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com