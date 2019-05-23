Сельхозтехника сгорела в деревне Сухиничского района

23.05.2019 19:15 99

В четверг, 23 мая, загорелась сельхозтехника в деревне Меховое Сухиничского района. В 12:55 пожарным сообщили о возгорании трактора с прессподборщиком. Огонь на технике потушили силами 4 спасателей и одной спецмашины. В результате возгорания никто не пострадал, причины пожара выясняются, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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