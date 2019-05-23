Калужские улицы дважды перекроют ради спортивных мероприятий

23.05.2019 15:06 273

В воскресенье, 26 мая, в Калуге пройдет «Единый День велопарадов». Для его проведения ряд улиц перекроют для движения транспорта с 11:00 до 11:30.

Проезд будет закрыт:

по ул. Космонавта Комарова (от Инновационно-культурного центра до ул. Циолковского);

по ул. Циолковского (от ул. Космонавта Комарова до ул. Космонавта Волкова);

по ул. Космонавта Волкова (от ул. Циолковского до Яченской набережной);

по Яченской набережной (от ул. Космонавта Волкова до смотровой площадки).

В субботу, 1 июня, в Калуге пройдет «Зеленый марафон». Для его проведения с 8:00 до 14:00 будет прекращено движение транспортных средств по набережной Яченского водохранилища, сообщает пресс-служба городской управы.