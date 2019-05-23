За ложные вызовы полиции заставят заплатить более 9 тысяч

23.05.2019 14:59 35

Пятеро жителей Износковского района за прошлый год вызвали полицейских без повода, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 23 мая.

В итоге вместо того, чтобы помогать тем, кто нуждается, полицейские ездили по ложным вызовам.

Мировой суд постановил, что хулиганы должны возместить ущерб бюджету и заплатить более 9 тысяч рублей.

Фото:pxhere.com