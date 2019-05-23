Зять украл у тещи 100 тысяч, чтобы расплатиться с долгами

23.05.2019 11:04 94

Житель Воротынска заметил у тещи шкатулку с золотыми украшениями и во время очередного визита украл драгоценности, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 23 мая.

Заодно он прихватил и деньги из кошелька. В общей сложности женщина лишилась 102 тысяч рублей. Драгоценности вор сдал в ломбард.

Деньги мужчина отдал знакомому для погашения долга.

Обнаружив пропажу теща пошла в полицию. Сотрудники вычислили похитителя. Мужчина раскаялся, поехал в ломбард, чтобы выкупить украшения. Но оказалось, что золото было сдано не под залог, а как лом и уже отправлено в переплавку. Выкупить его не удалось.

За кражу мужчине грозит до 5 лет. Дело направлено в суд.

Фото: pxhere.com