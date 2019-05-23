Водоканал начал подписывать люки

23.05.2019 08:31 385

В апреле текущего года специалисты нашли 14 открытых люков водоканала, крышки с которых, скорей всего, были украдены, чтобы сдать в металлолом, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 мая.

Чтобы помешать дальнейшему воровству, «Калугаоблводоканал» начал устанавливать «именные» крышки с названием организации на них. Более 30 крышек уже поставили на проезжих частях в Калуге и селе Льва Толстого.

Фото: ГП «Калугаоблводоканал».