Рецидивист насмерть забил приютившего его мужчину

23.05.2019 08:13 376

36-летнего калужанина признали виновным в причинении тяжких телесных, от которых пострадавший скончался в больнице, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета в среду, 22 мая.

Пострадавший 59-летний мужчина разрешил агрессору пожить у него дома в квартире на Терепце взамен на помощь по хозяйству. В конце октября компания распивала алкоголь, началась ссора, причину которой не смог назвать никто. Гость до смерти избил хозяина.

Преступника приговорили к 9 годам колонии строго режима. Ранее он уже сидел. Более 10 лет мужчина провел в колонии за убийство в Перемышльском районе и нападение на полицейского.

Фото: pxhere.com.



