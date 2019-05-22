Калужан ждут плановые отключения света

22.05.2019 20:20 66

Завтра в Калуге часть улиц и деревень останется без света. О плановых отключениях сообщает филиал «Калугаэнерго» 22 мая. Отключение электричества пройдет по следующему графику С 08:00 до 19:00: Михалево (частично),

Крутицы (частично),

Черновский Хутор (частично),

Горенское (частично),

Черносвитино (частично),

Колюпаново (частично),

Крутицы (частично),

Гулево (частично),

Ермолово (частично),

Белая (частично),

Большие Козлы (частично). С 10:00 до 17:00: Сивково,

Животинки,

Верхняя Вырка,

Нижняя Вырка. С 08:30 до 18:00: ул.Труда, д.28,30,32,39;

ул.Плеханова, д.24-30;

ул.Пролетарская, д.2-22,21;

ул.С.Городище;

пер.С.Городище. Фото: pxhere.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей