Сломанные автобусы ездили по Калуге

22.05.2019 13:00 126

В областном центре завершилась профилактическая акция «Автобус». Об этом сообщают в управлении МВД России по Калужской области 22 мая.

Проверку рейсовых автобусов и троллейбусов проводили представители регионального ГИБДД. Они выявили ряд нарушений, среди которых технические неисправности транспорта, отсутствие тахографов, езда без света и отсутствие у водителей ремня безопасности.

Всего в рамках акции было проверено 200 транспортных средств. По ее итогам 47 водителей привлечено к административной ответственности.

Фото: flickr.com.