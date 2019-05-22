В Калуге сгорела квартира

Пожар произошел около 8 вечера в квартире на ул. Телевизионной областного центра. Об этом информирует областное управление МЧС России 21 мая. На место возгорания экстренно выехали спасатели. В тушении принимало участие 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.
Потушить пожар удалось быстро. Жильцы квартиры не пострадали. Причины возгорания сейчас выясняют.
Фото: Прес-служба ГУ МЧС России по Калужской области
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