В Калуге сгорела квартира

22.05.2019 11:00 431

Пожар произошел около 8 вечера в квартире на ул. Телевизионной областного центра. Об этом информирует областное управление МЧС России 21 мая. На место возгорания экстренно выехали спасатели. В тушении принимало участие 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Потушить пожар удалось быстро. Жильцы квартиры не пострадали. Причины возгорания сейчас выясняют. Фото: Прес-служба ГУ МЧС России по Калужской области



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