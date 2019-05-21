В Кондрове «Жигули» сбил пешехода

21.05.2019 18:20 99

Авария произошла в районе улицы Ленина. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС России по Калужской области 21 мая. «Ваз 2114» сначала наехал на пешехода, затем машину вынесло на обочину. И здесь легковушка протаранила припаркованный «Ниссан».

В результате ДТП есть пострадавшие. Причины и обстоятельства аварии уточняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.