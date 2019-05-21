Молодежь Калуги подготовили к действиям при ЧС

21.05.2019 17:10 120

В регионе прошел областной этап соревнований всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». Об этом пишет на сайте городская управа Калуги 21 мая. В программу были включены «Маршрут выживания», пожарная эстафета, поисково-спасательные работы, силовые упражнения, конкурс песни.

За победу боролись 16 команд региона. Представители областного центра заняли 2 и 7 места. Победу одержали школьники из Людинова.