За прописку жительницы Ферзиковского района брали по 5000 рублей с мигранта

22.05.2019 08:00 191

В Ферзиковском районе две женщины за деньги оформляли регистрацию приезжим. При этом жилья незаконным постояльцам они не предоставляли. Об этом сообщили в прокуратуре региона 21 мая. Свою вину обе нарушительницы признали. Поэтому уголовная ответственность за противодействие следствию им не грозит.

Сейчас дело закрыто. Женщин обязали лишь вернуть полученные у мигрантов деньги - 20 тысяч рублей - в казну государства.

Фото: pxhere.com.