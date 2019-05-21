Водитель УАЗа в Малоярославце сбил 11-летнего мальчика

21.05.2019 13:15 158

ДТП произошло на улице Московской. Об этом сообщает информационный портал Оbninsk.name. Ребенок ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Водитель Уаза не заметил его при повороте направо и сбил. С тяжелыми травмами мальчик доставлен в больницу.

Еще один велосипедист пострадал в соседнем Обнинске. Здесь за рулем сидел 30-летний мужчина. Его на круговом движении проспекта Маркса снес водитель Форда. Кроме мужчины в аварии пострадала и 19-летняя девушка. Она сидела за спиной велосипедиста. С различными травмами они доставлены в больницу.

Фото: pxhere.com