Прокуратура потребовала снести 3 дома в Кирове

По мнению правозащитников, здания представляют угрозу для жителей города. Об этом сообщили в прокуратуре калужской области 21 мая.
В настоящее время дома стоят пустыми, жильцы давно расселены. Но доступ к зданиям открыт. По мнению представителей ведомства, заброшенные дома могут стать местом притяжения маргинальных элементов. Кроме того, подобные объекты часто выбирают для своих игр подростки.
Требования прокуратуры о сносе суд поддержал. В ближайшее время все 3 здания будут ликвидированы.
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