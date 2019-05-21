Прокуратура потребовала снести 3 дома в Кирове

21.05.2019 12:40 235

По мнению правозащитников, здания представляют угрозу для жителей города. Об этом сообщили в прокуратуре калужской области 21 мая.

В настоящее время дома стоят пустыми, жильцы давно расселены. Но доступ к зданиям открыт. По мнению представителей ведомства, заброшенные дома могут стать местом притяжения маргинальных элементов. Кроме того, подобные объекты часто выбирают для своих игр подростки.

Требования прокуратуры о сносе суд поддержал. В ближайшее время все 3 здания будут ликвидированы.