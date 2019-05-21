Телефоны, гарнитуры и несколько сим-карт пытались передать калужским заключенным

21.05.2019 12:00 41

Два свертка, обмотанные скотчем, подбросили на территорию исправительной колонии в Товарково. Их обнаружили во время вечернего обхода учреждения. Об этом сообщает УФСИН России по Калужской области 21 мая. Внутри "посылки" находились 5 телефонов и две гарнитуры. Еще одна запрещенная передача была изъята у посетителя сухиничской исправительной колонии. Мужчина пытался пронести на территорию спец-учреждения 100 сим-карт, обмотанных скотчем. Их обнаружили при личном досмотре.

По каждому факту сейчас проводятся проверки. За попытку передать запрещенные предметы нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: www.pexels.com