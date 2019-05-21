Жительница Обнинска незаконно прописала у себя 80 мигрантов

21.05.2019 11:30 78

Расследование уголовного дела завершили в наукограде. Об этом 21 мая сообщает управление МВД России по Калужской области. 33-летняя местная жительница фиктивно ставила на учет у себя в квартире приезжих из ближнего зарубежья. При этом, как уверяют соседи, сами мигранты в доме не появлялись.

Сейчас расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Женщине будет предъявлено обвинение по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Ей грозит до 3 лет тюрьмы.