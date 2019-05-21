Всю Калугу будет убирать только муниципальная компания

21.05.2019 07:40 37

Трехлетний контракт на уборку Калуги закончится в сентябре текущего года, работу по уборке и содержанию уличной дорожной сети полностью передадут МБУ «СМЭУ», сообщила пресс-служба городской думы в понедельник, 20 марта.

Сейчас муниципальная служба убирает только 31% города, остальное — другие подрядчики.

Чтобы госкомпания смогла убирать все улицы и территории, для нее закупят 108 новых спецмашин на 443 миллиона. Технику возьмут в лизинг на 5 лет с первоначальным взносом 0%. Также дополнительно наймут 262 сотрудника.

Улицы 3-й категории все равно будут убирать по заявкам, а не по плану.

Уборка Калуги силами муниципалов сократит расходы на 90 миллионов в год, уверяет городское хозяйство.

Фото: пресс-служба горуправы.



