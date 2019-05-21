Обнинская дзюдоистка выиграла спартакиаду ЦФО

Ирина Майструк стала победителем II этап IX летней Спартакиады по дзюдо ЦФО и г. Москвы среди юношей и девушек до 18 лет, сообщила администрация наукограда в понедельник, 20 мая.
Дмитрий Майстрюк на тех же состязаниях завоевал бронзу.
Также юные обнинские спортсмены в минувшие выходные на соревнованиях в Боровске среди юношей 2008-2010 годов рождения завоевали 4 золотых. 5 серебрянных и 8 бронзовых медалей.
1-е место: Артем Каданов, Владимир Тригуб, Данила Косинов, Адам Сафонов.
2-е место: Никита Бугров, Леонид Ломыкин, Владислав Штанько, Игорь Клишин, Тихон Зеленин.
3-е место: Максим Ковалев, Сергей Фрыга, Эдуард Кримбали, Александр Второв, Даниил Турта, Михаил Ларин, Егор Денискин, Юсеф Сафонов.
Фото: Администрация Обнинска.
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