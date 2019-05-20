Школьная уборщица фиктивно руководила поставщиком фальсифицированной молочки

20.05.2019 17:21 273

ООО «ЮНИОН-СЕРВИС» производило и поставляло фальсифицированную молочную продукцию в детские учреждения и больницы Москвы. Московской и Тульской области, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 20 мая.

По месту регистрации фирму не нашли, зато в Юхновском районе обнаружили ее директора, которая работала школьной уборщицей. Оказалось, руководитель подставной. За вознаграждение она зарегистрировала поставщика фальсификата и еще 13 фирм. Причем чем они занимаются женщина не знает.

Женщину будут судить за незаконное создание юрлиц.

Фото: pxhere.com