Юноша на своей легковушке «догнал» иномарку травмировал пенсионера

20.05.2019 15:45 251

В воскресенье, 19 мая, столкнулись «Фольксваген» и «Форд» на 185 км трассы М3 «Украина». По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в 21:10 25-летний водитель Volkswagen не соблюдал дистанцию и «догнал» ехавший впереди Ford. 66-летний водитель «Форда» получил травмы различной степени тяжести, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Фото: УГИБДД по Калужской области.



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