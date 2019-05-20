Более 120 человек искусали клещи за неделю

20.05.2019 14:51 272

124 человека обратились к врачам с укусами клещей на прошлой неделе, сообщило управления Роспотребнадзора в понедельник, 20 мая. Среди пострадавших — 41 ребенок. В лабораторию сдали 141 насекомое, у 18 клещей нашли возбудителя боррелиоза. Специалисты напоминают, что на природу необходимо надевать одежду с длинными рукавами и закрытыми манжетами, брюки заправлять в обувь или носки. Желательно пользоваться репеллентами. Фото: pxhere.com



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