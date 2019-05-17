Муж чуть не зарезал жену за поцелуй с соседом

29-летний житель Жуковского района распивал спиртное вместе с женой и соседом по общежитию, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 17 мая.
Когда спиртное дома закончилось, компания продолжила распитие горячительного в кафе. Возвращались из общепита все по-одиночке. Муж попал домой первым и решил сходить в магазин за пивом. У подъезда он увидел как супруга целуется с соседом.
Обманутый мужчина вернулся домой. Вскоре пришла и женщина. Он молча взял со стола кухонный но и ударил изменщицу в область поясницы. После этого молодой человек собрал вещи в сумку и ушел. Потерпевшую отвезли в больницу.
Полицейские нашли и задержали агрессора.
Фото: pxhere.com
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