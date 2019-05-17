Иномарка сгорела дотла в Калуге ночью

17.05.2019 09:13 600

Ночью в пятницу, 17 мая, загорелся автомобиль «Киа Рио» на калужской улице Чехова.

Пожарных вызвали на место ЧП в 2:34. Тушить полыхающую иномарку прибыли сразу 2 спецмашины и 5 спасателей. С пламенем они справились, но, судя по оперативным фото, машину спасти не удалось. В авто сгорело все, что могло гореть.

Люди во время пожара не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.