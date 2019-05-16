«Сырного» вора задержали в Обнинске

16.05.2019 20:40 146

Полицейские Обнинска задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в краже продуктов из четырех сетевых магазинов города.

Мужчина промышлял тем, что выносил из торговых павильонов исключительно дорогие сыры и сливочное масло, сообщил новостной портал Obninsk.Name в четверг, 16 мая.

Украденное гражданин продавал с рук.

На сегодняшний день фигуранту вменяют кражу 38 пачек сливочного масла. Мужчине грозит 2 года тюрьмы.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.