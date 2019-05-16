Глав администраций обязали взыскать долги по соцнайму

16.05.2019 20:26 181

Прокуратура Мещовского района выявила, что главы администраций не ведут своевременную работу по взысканию задолженности за пользование муниципальным жильем.

Несоблюдение сроков выставления претензий и соответствующих исков приводит к тому, что истекает срок давности по взысканию задолженности.

Трем главам администраций были внесены представления об устранении выявленных нарушений, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 16 мая.

Фото: Pixabay.com