Мошенник за 5 лет получил более 1,5 миллионов выплат по инвалидности

16.05.2019 13:43 289

В отношении жителя Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 16 мая.

Выяснилось, что мужчина предоставил фиктивную справку о заболевании, чтобы ему выплачивали пособие как инвалиду первой группы.

Таким образом, мошенник получил более 1,5 миллионов рублей в период с 2012 по 2017 годы.

Сотрудники полиции также установили, что гражданин ранее был судим за аналогичное преступление. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.