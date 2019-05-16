Кировчанин ограбил пенсионера на 12 тысяч рублей

16.05.2019 12:56 218

В отделение полиции Кировского района обратился 82-летний мужчина с заявлением о грабеже, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 16 мая.

Пенсионер снял со сберкнижки 12 тысяч рублей, положил деньги и документы в авоську и отправился по своим делам.

На улице незнакомец выхватил из рук пожилого человека сумку и убежал.

Оперативники установили, что потерпевшего ограбил 49-летний местный житель. Подозреваемый в содеянном сознался и сказал, что деньги потратил, а документы пенсионера выкинул.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД.